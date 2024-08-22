Гробниця може дати безпрецедентне уявлення про життя в Англії в бронзовому віці.

Археологи виявили на ізольованому болоті на південному заході Англії унікальну гробницю віком близько 4 тисяч років. Як пише LiveScience, гробницю виявили в травні, коли вона почала вивітрюватися з торфу на території національного парку Дартмур і розкопали в серпні.

Гробниця площею близько 1 метра була накрита трьома великими гранітними каменями. Радіовуглецеве датування деревного вугілля зсередини гробниці дало змогу визначити її вік у районі 1800 року до нашої ери.

Зазначається, що в гробниці знайдено безліч шматків добре збереженої деревини, а також додаткові 30 сантиметрів іншого вмісту. Археологам вдалося перенести всю гробницю в лабораторію, де буде обстежено повний вміст могили.

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Зазначається, що 2011 року в парку Дартмур було розкопано аналогічне поховання, що датується 1730-1600 рр. до н.е. і містить кремовані останки молодої дорослої людини. Завдяки тому, що гробниця була занурена в торф, і нестача кисню перешкоджала розкладанню, в цьому похованні також вдалося знайти безліч органічних артефактів, які зазвичай не зберігаються, включно зі шкірою бурого ведмедя та текстилем, а також намистом з понад 200 намистин, зроблених з глини, сланцю, олова і бурштину.

Хоча в Дартмурі були виявлені й інші подібні поховання, більшість із них були розкопані до того, як сучасні археологічні методи дозволили ретельно вивчити їхній вміст. Це означає, що дві останні знайдені гробниці можуть надати безпрецедентну інформацію про те, яким було життя в Англії раннього бронзового століття.

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