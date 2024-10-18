Будівля 4-го століття є свідченням раннього християнства у Вірменії.

Одна з найстаріших церков світу, якій близько 2000 тис. років, була виявлена археологами у Вірменії. Залишки церкви виявили в Артаксаті. Вони вважаються сенсаційним свідченням раннього християнства в країні.

Як повідомила спільна група археологів з Мюнстерського університету і Вірменської академії наук, знахідка являє собою восьмикутну будівлю з хрестоподібними прибудовами. Команда розкопала частини раніше невідомої церкви і вивчила її за допомогою геофізичних методів, передає Interesting Engineering.

Професор Ахім Ліхтенбергер з Університету Мюнстера заявив, що будівля 4-го століття є найстарішою церквою в країні і сенсаційним свідченням раннього християнства у Вірменії.

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Типологічно знахідка відповідає раннім християнським меморіальним спорудам. У хрестоподібних прибудовах дослідники виявили залишки дерев'яних платформ, які були датовані радіовуглецевим методом серединою 4-го століття нашої ери.

Археологи стверджують, що восьмикутна будівля діаметром близько 30 м мала просту підлогу з розчину і теракотову плитку. Знахідки мармуру вказують на те, що вона була щедро оздоблена цим матеріалом, привезеним з інших місць, імовірно, із Середземномор'я.

Залишки дерев'яних платформ, знайдені разом із глиною, допомогли дослідникам підтвердити давнє походження будівлі за допомогою радіовуглецевого датування.

Інші знахідки археологів

Археологи виявили під Скарбницею в Петрі людські рештки та керамічну посудину, яка була схожа на "Святий Грааль", зображений в "Індіані Джонсі".

Археологи вже давно намагалися розгадати для чого використовувалася ця споруда, і дехто припускав, що це був мавзолей важливого правителя тієї епохи.

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