Хоча декому ця знахідка може здатися просто старим металом, шведські історики кажуть, що це відкриття має важливе значення для їхньої галузі.

Шведські археологи нещодавно під час археологічних розкопок виявили могилу XII століття і разом із нею знайшли закопаний скарб. Відкриття сталося під час розкопок могили в старій церкві на шведському острові Вісінгсе, пише Fox News.

Монети були знайдені в могилі чоловіка, якому, на думку експертів, на момент смерті було від 20 до 25 років. Шматки металу вироблялися між 1150 і 1180 роками.

"Ми з моєю колегою Крістіною Янссон знайшли два скелети в шахті, де мали прокладати дроти. Ми вичистили кістки похованих, щоб скласти уявлення про те, який вигляд мали могили. Раптово з'явилися три срібні монети! Незабаром ми зрозуміли, що ще більше лежало поруч із лівою ногою похованого", - пояснила у своїй заяві керівниця проєкту Анна Оден.

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Загалом виявлено 170 брактеатів срібла. Брактеат - шматок тонкого металу у формі монети, який використовувався як ювелірна прикраса.

Хоча декому ця знахідка може здатися просто старим металом, шведські історики кажуть, що це відкриття має важливе значення для їхньої галузі.

"Знахідка дуже особлива, почасти тому, що подібних знахідок того періоду мало, почасти тому, що деякі монети раніше абсолютно невідомі", - заявили в музеї.

Що спантеличило археологів, так це те, що монети були знайдені в християнській могилі. Для християн раннього Середньовіччя не було звичайною практикою ховати скарб із монетами.

Знахідки в християнських могилах трапляються рідко, цей звичай належить до доісторичних часів, і це робить знахідку Вісінгсе особливою.

"Чому цей двадцятирічний чоловік приніс у могилу всі ці монети, поки невідомо. Археологи окружного музею сподіваються отримати більше доказів, коли продовжать роботу над знахідкою", - пояснюється в прес-релізі.

Шведський експерт з монет повідомив музею, що відкриття є "абсолютно сенсаційним".

"Це абсолютно сенсаційна знахідка, яка змінить історію монет раннього середньовіччя в Гьоталанді та проллє світло на період, який значною мірою абсолютно невідомий", - заявила у своїй заяві представник Королівського монетного кабінету Іва Йонссон.

Археологічні знахідки у світі - деталі

У турецькій бухті Керпе під час підводних розкопок археологи виявили стародавні артефакти, а саме частини пристані, залишки амфор, кераміку тощо. Дослідники їх датують IV століттям до нашої ери - XII століттям нашої ери.

Відомо, що такі наукові підводні розкопки історичної бухти Керпе є першими, колись вона була важливою торговою точкою. Розкопки почалися 2020 року.

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