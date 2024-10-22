Вважалося, що римські споруди проіснували до кінця третього століття нашої ери. Однак тепер знахідка археологів спростовує ці дані.

Археологи розкопали кілька римських будівель і руїни форуму в Іспанії, які допомогли інтегрувати місцеві громади в стародавню імперію.

Група зі студентів, волонтерів та дослідників Університету Гранади виявила форум Окурі в місті Убріке на півдні країни, пише Independent. Коли дослідники розпочали розкопки, то виявили те, що могло бути стіною огорожі ймовірної центральної площі форуму. Стіна була близько метра заввишки і 16 ми завдовжки і покривала стародавню архітектуру, що вказує на великі і "явно громадські" будівлі Високої Римської імперії між першим і п'ятим століттями нашої ери.

Вважалося, що римські споруди проіснували до кінця третього століття нашої ери. Але дослідники виявили, що будівлі на цьому місці були "постійно заселені" до кінця четвертого століття, що підтверджується монетами, знайденими на цьому місці.

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На одній з монет, виявлених під час розкопок, була зображена христограма - перший приклад християнської іконографії в цьому районі.

Вони підтвердили, що на цьому місці також знаходився "монументальний вівтар", а також декоративні архітектурні останки. Зокрема, було виявлено підстави, стовбури і залишки колон і знаки постаментів статуй, розкидані по всьому місту.

Дослідники також виявили середньовічну оборонну споруду в цьому районі, яка, ймовірно, забезпечувала візуальний контакт між цим місцем та іншими укріпленнями в околицях.

За словами дослідників, результати розкопок допомагають краще зрозуміти торгові шляхи давньоримської епохи, пов'язані з регіоном Гібралтару. Це місце було ключовим для кращого розуміння прибуття і консолідації римлян на півдні Піренейського півострова.

Археологи вважають, що давньоримський форум, а також споруди, що його оточують, допомогли імперії увійти в місцеві громади, які вже влаштувалися в цьому районі. Річ у тім, що форуми були центром давньоримських міст і служили місцем для зборів, громадських заходів, а також місцем для публічних виступів.

Інші знахідки археологів

Цього літа в Італії виявили 2000-річний сад, який належав римському імператору. Травертинові стіни саду виходили на береги Тибру. Згідно із заявою Міністерства культури Італії, руїни виявили під час будівництва нового шляхопроводу на площі Пьяцца Піа.

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