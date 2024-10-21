Археологи виявили найдавнішу у світі пляшку вина, що містила кремовані кістки чоловіка. Рідина всередині пляшки була вином, підтвердили тести.
Скляна пляшка, віком 2000 років, була виявлена в гробниці п'ять років тому в історичному місті Кармона, Андалусія. Це вино, датоване четвертим століттям, є одним із найстаріших коли-небудь знайдених. Вміст пляшки відображає гендерний поділ у поховальних обрядах римського суспільства, повідомляє Mirror.
Муніципальний археолог Кармони Хуан Мануель Роман сказав: "Спочатку ми були дуже здивовані, що в одній із пляшок збереглася рідина".
Однак сюрпризи на цьому не закінчилися, і разом із золотою каблучкою у вині також були кремовані кістки чоловіка. Це дало більше інформації про похоронні ритуали римського періоду в Іспанії. Дослідники вважають, що "не збіг", що рештки належать чоловікові, оскільки стародавні римляни забороняли жінкам пити вино, вважаючи його "чоловічим напоєм".
В іншій пляшці з гробниці були останки жінки, але жодних слідів вина. Натомість у ній були три бурштинові коштовності, флакон парфумів із запахом пачулі та залишки шовкової тканини. Ці артефакти поклали в гробницю згідно з римськими віруваннями про те, що знадобиться покійному для подорожі в потойбічне життя. Вони вірили, що предмети, взяті з собою, можуть бути використані після смерті.
Римський похорон складався з п'яти етапів, але докладних описів ритуалу немає. П'ять етапів складалися з процесії, кремації та поховання, панегірика, бенкету і поминання. Римляни вважали дуже важливим проводити належні церемонії та поховання, щоб злий дух не з'явився з підземного світу.
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