Дослідження виявило в грунті Амазонки ознаки доколумбової людської діяльності, що саме по собі не повинно викликати великого подиву. Але що шокує, так це масштаб поселень.

Науковці припускають, що під шаром землі лісів Амазонки приховані сліди людської життєдіяльності.

Так, велика група вчених з Бразилії вивчила ознаки земляних валів, виявлених на даних LIDAR площею 5315 кв км, пише Sciencealert.

LIDAR - це світлова радіолокаційна система, яка використовує синхронізацію лазерних спалахів, щоб зазирнути крізь шари листя, ґрунту та скласти карту змін у структурах, потенційно виявляючи присутність людини.

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Те, що це це дослідження виявило в грунті Амазонки ознаки доколумбової людської діяльності саме по собі не повинно викликати великого подиву. Але що шокує, так це масштаб поселень. За одне дослідження команда вчених виявила 24 раніше непізнаних поселень, форма і розташування яких явно вказують на архітектурне походження.

"Ми виявили укріплене село на півдні Амазонії, оборонні і церемоніальні об'єкти на південному заході Амазонії, короновані гори і мегалітичні споруди на Гвіанському щиті, а також річкові об'єкти в заплавах центральної Амазонії",-розкрила деталі про знахідки дослідницька група.

На півдні Амазонки в регіоні, який, як вважають, колись був домом для десятків тисяч людей, були виявлені ознаки міста, з'єднаного мережею доріг, які могли конкурувати з дорогами в класичній Європі.

На південному заході дослідники виявили дивні геометричні мотиви, зроблені з землі далеко від будь-яких помітних доріг. Крім того, науковцям вдалося з'ясувати, що тодішні люди розбивали сади фруктових і горіхових дерев.

Екстраполюючи поширення потенційних земляних робіт по всій Амазонці, можна сказати, що від 10 тис. до 24 тис. будівель все ще можуть бути приховані під шарами опалго листя, відкладень і заростей лісу.

Це говорить про те, що більше 90% людської історії Амазонки ще не розкрито, не кажучи вже про аналіз.

Інші знахідки в Амазонці

У джунглях Амазонки знайшли тіло горбатого кита. Несподівана знахідка спантеличила біологів - вони висунули різні версії про те, як кит опинився в 15 м від берега.

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