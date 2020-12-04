В лісах Амазонки знайшли десятки тисяч малюнків льодовикового періоду. Їм понад 12,5 тисяч років.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
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Як зазначається, на стіні протяжністю у 10 км зображені люди та тварини.
Саме відкриття ще того року зробили колумбійські та британські археологи. Однак досі тримали його у таємниці. А все тому, що один із британських телеканалів знімав про них спеціальний серіал.
Дослідники запевняють, що завдяки цій знахідці людство зможе зазирнути глибше у повсякденне життя стародавньої цивілізації. На вивчення малюнків може піти не один десяток років.
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