На вивчення малюнків може піти не один десяток років.

В лісах Амазонки знайшли десятки тисяч малюнків льодовикового періоду. Їм понад 12,5 тисяч років.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

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Як зазначається, на стіні протяжністю у 10 км зображені люди та тварини.

Саме відкриття ще того року зробили колумбійські та британські археологи. Однак досі тримали його у таємниці. А все тому, що один із британських телеканалів знімав про них спеціальний серіал.

Дослідники запевняють, що завдяки цій знахідці людство зможе зазирнути глибше у повсякденне життя стародавньої цивілізації. На вивчення малюнків може піти не один десяток років.

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Автор: УНІАН