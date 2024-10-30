Названий Lomankus edgecombei, цей вид являє собою абсолютно нову морську тварину, що належить до класу Megacheirans.

"Золоті" скам'янілості, виявлені нещодавно в штаті Нью-Йорк, трохи відрізняються від інших. Річ у тім, що їхні крихітні тіла повільно замінювалися металом, відомим як залізний колчедан (золото дурнів).

Як зазначає видання ScienceAlert, це гарантувало, що їхні форми залишалися в прекрасному стані протягом 450 мільйонів років.

"Крім того, що ці скам'янілості мають гарний і вражаючий золотистий колір, вони ще й чудово збереглися... Вони мають такий вигляд, начебто вони можуть просто встати і втекти", - розповів палеобіолог Люк Перрі з Оксфордського університету у Великій Британії.

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Названий Lomankus edgecombei, цей вид є абсолютно новою морською твариною, що належить до Megacheirans - вимерлого класу членистоногих із великими хапальними руками в передній частині тіла для захоплення здобичі. Дослідження було опубліковано в Current Biology.

Зазначається, що процеси скам'яніння часто піддають рештки тиску, нагріванню або поєднанню того й іншого, що призводить до значної зміни анатомії, яка ускладнює чітке розрізнення її особливостей або в трьох вимірах.

Викопний пласт, товщина якого становить лише кілька сантиметрів, містить скам'янілості низки стародавніх трилобітів, тіла яких перетворилися на золото для дурнів. Саме тут Перрі та його колеги знайшли L.edgecombei. Науковець посянив:

"Пірит утворюється сьогодні під дією сульфатредукуючих бактерій, які розщеплюють органічний матеріал за відсутності кисню і виробляють сірководень. Потім він може вступити в реакцію із залізом, утворюючи пірит, який є сульфідом заліза. Отже, для утворення піриту вам потрібен органічний матеріал, залізо та нестача кисню. Відкладення, що містять скам'янілості, містять мало органічного матеріалу, але багато заліза, тому туші тварин, що збереглися там, схожі на невеликі острови, де умови для утворення піриту якраз відповідні".

Тварин поховали живцем у величезних відвалах осаду, які переносяться явищами, званими каламутними потоками, що створило абсолютно особливий набір умов, які дозволили членистоногим піритизуватися.

Результатом виявився набір скам'янілостей L. edgecombei, які винятково добре збереглися в трьох вимірах, що дає нам нове уявлення про анатомію Megacheirans. Вони особливо цікаві, тому що вони жили за часів, коли їхній клас був у занепаді. Megacheirans були численними і різноманітними в кембрії, між 541 і 485 мільйонами років тому, але в основному вимерли на початку ордовицького періоду, між 485 і 443 мільйонами років тому.

Зазначається, що L. edgecombei був одним з останніх видів Megacheiran, що вижили на Землі, і його анатомія дає певне уявлення про те, як придатки на головах членистоногих перетворилися на антени, клешні та ікла.

"Сьогодні на Землі існує більше видів членистоногих, ніж у будь-якій іншій групі тварин. Частина цього успіху - їхня високоадаптована голова та її придатки, які пристосувалися до різних викликів, як біологічний швейцарський армійський ніж", - сказав Перрі.

Скам'янілості показують, що хапальні кінцівки Megacheirans зменшилися і змінили форму у L. edgecombei, що вказує на зміну їхньої функції. Кіготь, який використовується для хапання в інших видів, набагато менший; водночас три інших - набагато довші.

Оскільки у L. edgecombei не було очей, ця зміна передбачає, що істоти використовували свої великі кінцівки для відчуттів, а не для захоплення здобичі.

Новини про стародавніх тварин

"Обличчя" Arthropleura, найбільшого членистоногого з тих, що коли-небудь існували, розміром з автомобіль і схожого на багатоніжку, було розкрито завдяки виявленню двох добре збережених скам'янілостей.

Згідно з дослідженням, голова Arthropleura мала цибулинну структуру з двома короткими, дзвоноподібними вусиками. У неї було два очі, що виступали, схожі на ті, що можна побачити у крабів, і відносно невеликий рот, призначений для подрібнення листя і кори.

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