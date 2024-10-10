Незважаючи на свої страхітливі розміри, раціон істоти, ймовірно, складався з рослинності, включно з листям і шматочками кори з пишних лісів, у яких вона мешкала.

"Обличчя" Arthropleura, найбільшого членистоногого з тих, що коли-небудь існували, розміром з автомобіль і схожого на багатоніжку, було розкрито завдяки виявленню двох добре збережених скам'янілостей.

Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі Science Advances, голова Arthropleura мала цибулинну структуру з двома короткими, дзвоноподібними вусиками. У неї було два очі, що виступали, схожі на ті, що можна побачити в крабів, і відносно невеликий рот, призначений для подрібнення листя і кори. Це дає змогу припустити, що ця гігантська членистонога харчувалася рослинами.

Зазначається, що незважаючи на свої страхітливі розміри, раціон істоти, ймовірно, складався з рослинності, включно з листям і шматочками кори з пишних лісів, у яких вона мешкала.

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Ця істота бродила по Землі між 346 і 290 мільйонами років тому, в пізньопалеозойську еру. Arthropleura мешкала в лісах біля екватора в багатій киснем атмосфері. Це дозволило їй вирости до вражаючих 2,6 метрів завдовжки і важити понад 45 кілограмів.

Досі вчені не могли визначити, який вигляд мала її голова. У багатьох скам'янілостей Arthropleura, знайдених за попередні роки, були відсутні голови, а лишалася лише сегментована оболонка тіла.

Річ у тім, що Arthropleura скидала свій екзоскелет через отвір у голові, залишаючи після себе підказки про свої величезні розміри, але не вказуючи на структуру обличчя.

Недавні відкриття скам'янілостей молодої Arthropleura, які були набагато повнішими, ніж ті, що були знайдені раніше, дали дослідникам довгоочікувану можливість вивчити її голову.

Arthropleura мала схожі характеристики з сучасними багатоніжками, але була набагато крупнішою і мала унікальне поєднання рис. Співавтор дослідження Мікаель Леріт'є, палеобіолог з Університету Клода Бернара Ліона у Віллербані пояснив:

"Ми виявили, що в неї було тіло багатоніжки, але голова сколопендри. Таке поєднання рис зробило Arthropleura незвичайною і грізною істотою свого часу".

Для моделювання голови дослідники використовували передові методи КТ-сканування для вивчення викопних зразків молодих особин Arthropleura. Ці скам'янілості, знайдені на французькому вугільному родовищі в 1980-х роках, все ще були затряглі в породі. КТ-сканування дозволило команді вивчити приховані деталі, не пошкоджуючи скам'янілості.

Хоча молоді скам'янілості мали довжину всього близько 6 сантиметрів, дослідники вважають, що вони дають важливу інформацію про зовнішній вигляд Arthropleura.

Ці дрібніші особини, можливо, не досягли таких же величезних розмірів, як їхні дорослі родичі, але вони все одно дають цінні підказки про те, який вигляд мав цей доісторичний титан під час свого існування понад 300 мільйонів років тому.

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