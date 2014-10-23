У звільненому селі на Луганщині погасили борги з пенсій за півроку

За даними прес-служби, село Кримське Новоайдарського району було звільнене від козаків так званого “Всевеликого войска донского” минулої суботи, 18 жовтня. Це остання сільська рада Луганської області, яка перейшла під українську юрисдикцію згідно з Мінськими угодами, але фактично залишалася під окупацією бойовиків, зазначає Москаль. Козаки жорстоко розправилися з місцевими мешканцями, що симпатизують Україні — розстрілявши одного з них і закатувавши ще двох. З початку бойових дій (а це з квітня місяця) тут не виплачувалася пенсія та інші соціальні виплати.

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Сьогодні, 23 жовтня, Москаль у супроводі військових та бригади “Укрпошти” привіз у село 5 мільйонів гривень готівки для погашення заборгованості по пенсіях.

«Сьогодні до кінця дня всі місцеві пенсіонери, що оформили пенсію через “Укрпошту”, отримали на руки гроші за 6 чи 7 місяців, - повідомив Москаль. — Тим же з них, хто оформив пенсію через банк, гроші перерахували на банківські картки. Складність отримання пенсій була в тому, що раніше Кримське належало до Слов’яносербського району. Однак, оскільки райцентр зараз окупований бойовиками, Держказначейство заблокувало всі виплати. Після перепідпорядкування Кримського (та ряду інших населених пунктів) Новоайдарському району, який контролює Україна, фінансування розблокували, і люди змогли отримати гроші. Сьогодні величезну заборгованість по пенсіях у Кримському було повністю погашено».

За словами Москаля, «зараз будемо вирішувати інші питання відновлення життєзабезпечення села — регулярна доставка продуктів харчування, відновлення автобусного сполучення тощо». При цьому голова ОДА зазначив: «Хоча село до початку бойових дій було практично повністю проросійське, український прапор, який ми встановили минулої суботи на сільраді, ніхто й не намагався зірвати. Люди починають розбиратися, що таке ЛНР, а що — Україна».

Як повідомляв УНІАН, 7 жовтня 2014 року Верховна Рада України ухвалила постанову «Про зміни в адміністративно-територіальному устрої Луганської області, зміну і встановлення меж Новоайдарського і Слов’яносербського районів Луганської області» (№5115).

Постановою передбачено змінити межі Новоайдарського і Слов’яносербського районів Луганської області, збільшивши територію Новоайдарського району на 30010,28 гектара земель за рахунок передачі до його складу 1639,00 гектара земель, що знаходяться у віданні Щастинської міської ради Луганської міської ради (в тому числі територію міста Щастя), 10761,9 гектара земель – Кримської сільської ради Слов’яносербського району (в тому числі території села Кримське, села Причепилівка, села Сокільники), 17217,40 гектара земель Трьохізбенської сільської ради Слов’яносербського району (в тому числі території села Трьохізбенка, села Кряківка, села Оріхове-Донецьке), 320,88 гектара земель – Жовтенської сільської ради Слов’яносербського району (в тому числі територію села Лобачеве), 71,10 гектара земель - Слов’яносербської селищної ради Слов’яносербського району (в тому числі територію села Лопаскіне) та затвердити територію Новоайдарського району загальною площею 183588,28 гектара, Слов’яносербського району загальною площею 82965,72 гектара.