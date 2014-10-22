Окупанти в Криму порушують права етнічних українців - омбудсмен

Уповноважений з прав людини Верховної Ради Валерія Лутковська заявляє про порушення в Криму права етнічних українців.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Лутковської, Омбудсмен констатувала, що «подібною до ситуації з кримськими татарами є ситуація з порушенням прав етнічних українців на території АР Крим».

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У прес-службі зазначили, що Уповноважений з прав людини під час свого виступу на засіданні Комітету НАТО з питань партнерств та колективної безпеки з актуальних питань захисту національних меншин в Україні, яке відбулось сьогодні у Брюсселі, ознайомила присутніх із аналізом законодавства України щодо прав національних меншин. Лутковська повідомила, що моніторинг Офісу Уповноваженого свідчить про наявність значних законодавчих прогалин у сфері захисту прав корінних народів та національних меншин, незважаючи на те, що права на свободу від дискримінації гарантуються Конституцією України, Законом України «Про національні меншини в Україні», ратифікованою Рамковою конвенцією про захист національних меншин, а також іншими законодавчими актами. Зокрема, до цього часу не ухвалено відповідний закон, який би чітко визначав коло осіб, які мають право на відшкодування та пільги в рамках політики реінтеграції депортованих осіб. Також бракує законодавства, яке б гарантувало кримськотатарському народу статус корінного народу України.

Серед позитивних зрушень Уповноважений з прав людини, зокрема, зауважила, що у березні цього року парламент прийняв Заяву щодо гарантії прав кримськотатарського народу у складі Української держави, якою гарантував збереження та розвиток етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності кримськотатарського народу як корінного народу та всіх національних меншин України.

«Для систематизації роботи Уповноваженого з прав людини у сфері недискримінації та захисту прав меншин, у тому числі з врахуванням нових повноважень, наданих в цій сфері Законом України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні», наказом Уповноваженого з прав людини в листопаді минулого року була затверджена Стратегія діяльності у сфері запобігання та протидії дискримінації в Україні на 2014-2017 роки», – повідомила Лутковська.

За її словами, на виконання положень названої стратегії було затверджено план заходів, яким передбачено реалізацію в цьому році близько 80 заходів, значна частина з яких безпосередньо стосується питання захисту прав національних меншин в Україні, зокрема найуразливіших громад – ромів і кримських татар.

Особливу увагу Лутковська приділила питанням дотримання прав національних меншин в Криму у зв’язку з незаконною окупацією АР Крим з боку Російської Федерації.

У тісній взаємодії Офісу Уповноваженого з Кримською польовою місією правозахисників зафіксовано численні факти обмежень і порушень прав представників кримськотатарського народу. За словами Лутковської, дії окупаційних органів влади стосовно представників кримськотатарського народу свідчать про цілеспрямовану, системну і послідовну етнічну дискримінацію. Про це, зокрема, свідчать випадки викрадення і вбивства кримських татар, які належно не розслідуються російськими правоохоронцями; запровадження заборони на проведення кримськими татарами мирних зібрань і мітингів; заборонено на в’їзд до АР Крим лідерам кримськотатарського народу Мустафі Джемілєву, а згодом й Рефату Чубарову; відкрита протидія здійсненню законної діяльності Меджлісу кримськотатарського народу; проведення незаконних і масових обшуків в мечетях, медресе, інших будівлях, які належать кримським татарам, дискримінація в навчанні дітей кримських татар рідною мовою тощо.

«Подібною до ситуації з кримськими татарами є ситуація з порушенням прав етнічних українців на території АР Крим. Зафіксовано випадки зникнень та вбивств громадських активістів, які не розслідуються правоохоронними органами належним чином. Сьогодні в Криму фактично не залишилось україномовних друкованих ЗМІ, офіційних версій регіональних та комунальних ЗМІ українською мовою. На кримському телебаченні залишили єдину українську програму з чотирьох, що існували раніше. Відбувається блокування україномовних інтернет-сайтів для мешканців Криму», – повідомила Лутковська.

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Омбудсман України у цьому зв’язку зазначила про ініціативу Офісу Уповноваженого з прав людини щодо створення тристоронньої моніторингової місії в АР Крим під егідою Комісара Ради Європи з прав людини та за участю Уповноважених з прав людини України та РФ для здійснення повного, об’єктивного і всебічного моніторингу дотримання прав людини в Криму.

Лутковська також повідомила про здійснюваний Офісом Омбудсмана моніторинг дотримання прав ромів, який підтвердив наявність цілої низки проблем у сфері освіти, охорони здоров’я, медичного обслуговування та соціального захисту цієї нацменшини.

«Військовий конфлікт на сході України значно погіршив ситуацію з дотриманням прав ромів. По-перше, були зафіксовані кілька випадків анти-ромських погромів. Як приклад можна відзначити те, що у квітні цього року на території Донецької області бойовиками так званої «ДНР» вчинено сім нападів на ромські поселення», – поінформувала Уповноважений з прав людини.