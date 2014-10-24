Затримано три групи бойовиків, які причетні до заворушень 2 травня в Одесі

СБУ затримала три озброєні групи терористів, причетних до подій 2 травня в Одесі та нападу на блокпост поблизу Котівки в Одеській області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Служби безпеки України Валентин Наливайченко сьогодні на брифінгу в Києві.

«В Одесі закінчено дві спецоперації та затримано дві особливо небезпечні озброєні групи правопорушників, обидві групи мали відношення і ми на них вийшли саме через розслідування подій 2 травня цього року в Одесі», - зазначив він.

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«Ми маємо затриманих: одна група три особи, вона пов’язана безпосередньо з антимайданом та подіями 2 травня в Одесі; друга група, так само затримана 22-23 жовтня цього року в Одесі, під керівництвом громадянина України, він підтримував зв’язки з російськими спецслужбами, отримував завдання, гроші, вибухівку і зброю і безпосередньо передавав її для вчинення терактів в Одесі та Одеської області», - наголосив Наливайченко

Також він додав, що, розслідуючи останній напад на блокпост поблизу Котівки Одеської області, СБУ вийшла на третю групу терористів. «Саме в рамках затримання третьої групи був затриманий громадянин України, який мав відношення до одного з інтернет-видань, на якому він розміщав підготовлені завчасно відео. Він також був залучений до вербування найманців до терористичних груп Одеської областей, так само здійснював вербування громадян України до диверсійної діяльності», - сказав Наливайченко.

Як повідомлялося, вибух на блокпосту біля села Котівка на Одещині пролунав приблизно о 4-й ранку 25 вересня. Стріляли з гранатомета. Гарнізон посту не постраждав.