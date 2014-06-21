В Одесі в ході розслідування заворушень 2 травня опитали вже понад 500 осіб - МВС

В Одесі 2 травня під час масових заворушень координувалися дії обох сторін. Як передає кореспондент УНІАН, про це на засіданні тимчасової контрольної комісії зі здійснення депутатського контролю над ходом досудового розслідування злочинів, скоєних 2 травня в Одесі, повідомив перший заступник начальника Головного управління МВС в Одеській області, начальник слідчого управління ГУМВД Дмитро Цвєтков.

«Зараз у нас є розуміння того, що у подій 2 травня є певні організатори, певні люди, які координували дії, що відбувалися на вулиці Грецькій і на Куликовому полі. Роботи ведуться, але сказати про те, хто був ініціатором цих подій, можна буде лише тоді, коли дійдемо до кінця цього ланцюжка. Координація дій спостерігається з обох сторін», - сказав Цвєтков.

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Він додав, що в ході слідства опитано понад 500 осіб, із яких 85 визнані потерпілими.

Він додав, що одного з тих, хто застосовував вогнепальну зброю (карабін «Сайга»), оголошено в розшук, іншим, «які були зі зброєю, є на відеозаписі, їм усім оголошено про підозру».

«Велика частина їх встановлена – 6 осіб. Там є різна зброя: і дріб, і кулі... Проблема в тому, що для того, щоб довести причетність до того або іншого вбивства, недостатньо відеозапису про те, що людина там була зі зброєю. Проблема в тому, що дріб не залишає на собі класифікації: цих людей потрібно документувати, прив'язувати до місця, встановлювати напрямок стрільби - складна робота, яку проводять», - сказав Цвєтков.

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Крім того, за словами Цвєткова, серед людей, які отримали вогнепальні поранення, є співробітники правоохоронних органів.

Як повідомляв УНІАН, 2 травня в Одесі сталися сутички між сепаратистами й проукраїнськими активістами. Відразу загинули кілька активістів. Після цього проукраїнські активісти прийшли на Куликове поле, в табір проросійськи налаштованих громадян і підпалили намети. В розташованому на Куликовому полі Будинку профспілок, в якому перебувало багато людей, почалася пожежа, під час якої також загинули громадяни. Всього 2 травня постраждало понад 200 осіб, загинуло 48 осіб.