В МВС хочуть розібратися після виборів з «Інтером» і його російськими акціонерами

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

Він зазначив, що слідчі дії проводяться в рамках кримінального провадження за фактами фінансування дій, скоєних з метою зміни або повалення конституційного ладу, або захоплення державної влади.

За словами Геращенка, слідством на даний час встановлено, що зазначені суб'єкти інформаційної діяльності (ТОВ “Торсад”, ТОВ “Торсадтелеком” і ТОВ “ОРТ в Україні”), порушуючи рішення окружного адміністративного суду Києва, продовжують трансляцію на території України з супутникового сигналу російських телеканалів.

Крім того, встановлено, що ці телекомпанії здійснюють інформаційне супроводження діяльності терористичних груп на території України.

“Гроші, які надавались за продаж сигналу, трансляцію, перераховувались для фінансування терористів, це нами встановлено... ці компанії фактично виконували завдання спецслужб РФ”, - сказав Геращенко.

Він зазначив, що сьогодні в офісах вказаних телекомпаній було проведено обшуки та за постановою суду на рахунки компаній накладено арешт на загальну суму 90 млн. грн., вилучено фінансову документацію та цифрові носії інформації.

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Продовжуючи тему, Геращенко зазначив, що одним із українських телеканалів, 29% акцій якого належать російському ОРТ є телеканал Інтер. “Я думаю, що після виборів у Верховну Раду можна поставити питання про заборону трансляції тих російських телеканалів, які впливають на інформаційну безпеку нашої країни... законодавчо необхідно забезпечити це питання”, - сказав Геращенко.

При цьому він нагадав, що в Росії на розгляді у Держдумі є законопроект, який передбачає заборону на трансляцію каналів, значна частина акцій яких належить іноземним суб'єктам.

“Я думаю, в Україні треба дати таку ж відповідь і це буде стосуватися лише російських телеканалів, які ведуть антиукраїнську пропаганду. Ми говоримо не про заборону мовлення, а про обмеження російського впливу і російських власників на українські телеканали. Я вважаю ненормальним, коли власником каналу є російські компанії”, - зазначив Геращенко.

Він зауважив, що за наявною у нього інформацією крім телеканалу Інтер в Україні немає інших каналів власниками яких би були росіяни.