"Інтер" складає конкуренцію информмашині Кремля у мистецтві пропаганди - Сюмар

Про це у своєму блозі на УП, написала кандидат у нардепи від "Народного фронту", екс-заступник секретаря РНБО Вікторія Сюмар, передає Цензор.НЕТ.

"Коли ми робили все, щоб припинити мовлення цих "інформаційних гармат" в Україні, не врахували, що Russian style пропаганда досить легко впровадити і в Українські ЗМІ. Особливо там, де росіяни є власниками і топ-менеджерами. Яскравий приклад - телеканал Інтер. Він давно виступає інформаційною машиною в інтересах власника Льовочкіна і Фірташа, видаючи по 6-8 нищівних сюжетів по уряду, НФ, Самодопомозі та рекламуючи Ляшко спільно з Оппозицийним блоком", - розповіла вона.

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"Зрозуміло, що ні про які стандарти в тих сюжетах не йдеться, зрозуміло, що вигадані експерти та постановочне відео вже сприймаються нормою. Але вчорашній фільм, "клепали" поспішно, тому що в програмі передач його не було і в помині, але поставили його в самісінький прайм - це вже серйозна конкуренція з інформмашиною Кремля в мистецтві пропаганди, або ще гірше - це зрежисована Кремлем атака на тих, хто не пішов на "договірняк" з Путіним і відстоює західний курс", - додала вона.

"Один з елементів фільму - звинувачення Пашинського в атаці на малайзійський Боїнг - це вершина фантазії інтерівських або кремлівських креативників. Особливо після зовсім інших висновків міжнародних експертів. Бажання Кремля відвернути увагу від того, що зразковий злочин міжнародного тероризму вчинили проросійські сепаратисти - цілком зрозуміло. Питання лише навіщо цей абсурд тиражує український телеканал?", - задається питанням Сюмар.

"Може тому, що не зовсім український? Адже 29% Інтера належить російському ОРТ, керує ним громадянин Росії Ігор Шувалов, а інші власники Фірташ і Льовочкін мають дуже дружні стосунки з багатьма російськими політиками і бізнесменами, бо роками будували схеми газової залежності України від Росії, які вдалося поламати тільки зараз? Всі ці речі очевидні, адже глядача явно перегодовують "пропагандистським фастфудом" в російському стилі, забуваючи, що "Україна - не Росія", українці завжди вміли читати "між рядків", і тут завжди була і сподіваюся буде конкуренція, як політична, так і медійна. Говорячи мовою піарників - "не працює", - впевнена вона.

"А висновки зробимо. Системні. Про стан телерадіопростору та медіаосвіти, щоб українців далі не перетворювали в "інформаційних зомбі" а ля сучасна Росія. Завжди була переконана: в Україні немає сенсу конкурувати кількістю пропаганди, тут варто конкурувати правдою, і справами", - резюмувала Сюмар.