Без світла через негоду залишилися 226 населених пунктів у п'яти областях України

У ніч з 24 на 25 жовтня внаслідок несприятливих погодних умов - пориви вітру, налипання мокрого снігу, - через спрацювання систем захисту ліній електропередач, сталося знеструмлення 226 населених пунктів у п’яти областях України.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби надзвичайних ситуацій.

За даними прес-служби, без електропостачання в Одеській області залишилися 94 населені пункти, у Миколаївській – 92 н.п., у Кіровоградській – 24 н.п., у Херсонській – 10 н.п. та в Чернігівській – 6 н.п.

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