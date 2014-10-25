50 годин без води: блокаду блокпосту під Смілим так і не зняли - журналіст

Блокаду блокпосту №32, в районі Смілого Луганської області, незважаючи на рапорти, так і не знято і триває вже майже 50 годин.

Про це повідомляє журналіст Андрій Цаплієнко на своїй сторінці у Facebook.

"Дорога між 31-м і 32-м блокпостами всіяна розбитою технікою. Сепари її понаносили, щоб наша колона не могла проїхати по трасі Попасне-Луганськ до своїх позицій. 32-ой оточений повністю. Там п'ятдесят чоловік. Було. А тепер з півсотні близько півтора десятка "двохсотих", які лежать навколо українських позицій, і їх ніхто не вивозить", - пише він.

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Журналіст зазначає, що спочатку нібито бойовики погодилися на підвезення води та вивозення тіл, але потім відмовилися від своїх слів. Поля вздовж траси заміновані протитанковими мінами.

"Оголошений РНБО "прорив" виглядав так. Під'їхала колона з одного танку, двох бетеерів та двох БМП до 31-го, і стало зрозуміло, що далі вона фізично не пройде. Коли колона зупинилася, "сепари" сказали, що, якщо танк рушить, то вони розстріляють його РПГ і російськими "корнетами". А поки колона стояла, мінери сепаратистів відкрито, нахабно, мінували поля навколо 31-го посту. Наші й рипнути не могли", - повідомив Цаплієнко.

За словами журналіста, представник Міноборони оголосив, що "він нічого зробити не може", сів у свій "джип" і повів колону тому. Поспішно ретирувалися і представники ОБСЄ.

"У солдатів на 32-му паніка, яка переходить у лють. Паніка, тому що вони без води! Лють, тому що день до виборів і на армію знову "забили х*р". Кінець цитати", - говорить він.