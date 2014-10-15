ОБСЄ: Бойовики "ЛНР" напали на український блокпост між Хорошим і Смілим

Українська сторона повідомляє про 12 загиблих і поранених, говориться у звіті Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ.

Увечері 13 жовтня українська сторона повідомила, що збройні формування "ЛНР" наблизилися до блокпосту між Хорошим і Смілим, розташованого за сорок кілометрів на північний захід від Луганська, і поставили ультиматум українським військовим з вимогою здатися або бути атакованими.

Зранку 14 жовтня командир блокпосту біля Фрунзе (за 45 кілометрів від Луганська) повідомив СММ, що блокпост між Хорошим і Смілим оточено, і що бойовики атакували там конвой з трьох БТРів поблизу Смілого. За даними командира, 12 військовиків загинули або були поранені. Також було спалено два українські БТРи.

Читайте такожВ РНБО спростовують інформацію про оточення в районі Бахмутки: "Там триває бій"Після невдалої спроби українських військових на танку і двох БТРах забрати загиблих і поранених члени СММ домовилися з бойовиками, що ті евакуюють поранених і нададуть їм медичну допомогу.

На місці подій члени СММ бачили двох поранених українських військових і чотири спалені БТР. Приблизно за кілометр на південь від Смілого вони зафіксували свіжі сліди мінометного обстрілу оточеного блокпосту.