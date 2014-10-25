В РНБО заперечують інформацію про оточення блокпосту під Смілим

У Раді національної безпеки і оборони України вчергове закликають засоби масової інформації ретельно перевіряти у надійних джерел та не спотворювати інформацію про ситуації із забезпеченням блокпостів в зоні проведення Антитерористичної операції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.

«Щодо ситуації в напрямках, де знаходять наші блокпости, інформація, яку розповсюджують ЗМІ про незабезпечення, не відповідає дійсності», - сказав Лисенко.

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Речник РНБО запевнив, що «всі наші блокпости забезпечуються всім необхідним…». При цьому він зауважив, що «якщо хтось намагається дізнатися про рух якихось наших колон з боєприпасами, іншими необхідними речами, то ця інформація надана не буде. Це робиться для забезпечення безпеки людей, які перебувають там».

Лисенко ще раз закликав ЗМІ ретельно перевіряти інформацію. «Тому просимо ЗМІ не підіймати якісь незрозумілі інформаційні хвилі, а уточнювати інформацію», - сказав Лисенко.

Як відомо, раніше в РНБО заявили, що ситуація в районі 32-го блокпосту під Смілим залишається контрольованою.

Як повідомляв УНІАН з посиланням на журналіста Андрія Цаплієнка, блокаду блокпосту №32, в районі Смілого Луганської області, незважаючи на рапорти, так і не знято і триває вже майже 50 годин.

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"Дорога між 31-м і 32-м блокпостами всіяна розбитою технікою. Сепари її понаносили, щоб наша колона не могла проїхати по трасі Попасне-Луганськ до своїх позицій. 32-ой оточений повністю. Там п'ятдесят чоловік. Було. А тепер з півсотні близько півтора десятка "двохсотих", які лежать навколо українських позицій, і їх ніхто не вивозить", - повідомляв журналіст.