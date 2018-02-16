У Львові відзначають Китайський Новий рік (відео)

В цей день люди ходять один до одного в гості і несуть подарунки, обов'язково в червоних обгортках.

Китайський Новий рік гучно відзначають у Львові. Це вже сьомий раз поспіль місто занурюється в свято весни - так ще китайці називають свій Новий рік.

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Про це йдеться в сюжеті ТСН. В цей день люди ходять один до одного в гості і несуть подарунки, обов'язково в червоних обгортках. Львівські святкування проходять за підтримки посольства і Мінкульту Китайської народної республіки.

Раніше повідомлялося, що в Китаї сьогодні відзначають «місячний» Новий рік.