У Львові відзначають Китайський Новий рік (відео)
12:03, 16 лютого 2018Суспільство
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В цей день люди ходять один до одного в гості і несуть подарунки, обов'язково в червоних обгортках.
Китайський Новий рік гучно відзначають у Львові
Китайський Новий рік гучно відзначають у Львові. Це вже сьомий раз поспіль місто занурюється в свято весни - так ще китайці називають свій Новий рік.
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Про це йдеться в сюжеті ТСН. В цей день люди ходять один до одного в гості і несуть подарунки, обов'язково в червоних обгортках. Львівські святкування проходять за підтримки посольства і Мінкульту Китайської народної республіки.
Раніше повідомлялося, що в Китаї сьогодні відзначають «місячний» Новий рік.
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