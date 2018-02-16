Свято весни: у Китаї сьогодні святкують «місячний» Новий рік (фото, відео)

Перший день нового року у Китаї починають з запуску феєрверків та спалювання пахощів, які повинні відлякувати злих духів.

У Китаї святкують Новий рік за місячним календарем, який називають також святом весни. По всій країні проходять яскраві карнавали і концерти.

Читайте такожУ День Святого Валентина у Дніпрі усіх бажаючих "одружували" на ковзанці Згідно з китайським літочисленням, 16 лютого настає перший день нового 4761 року. Відповідно до традиційної схеми п'яти стихій новий рік буде земляним, а за схемою тваринного зодіаку - пройде під знаком Собаки.

Перший день нового року у Китаї починають з запуску феєрверків і спалювання пахощів. Вважається, що феєрверки повинні відлякувати злих духів.

За традицією, у перший день Нового року китайці ходять у гості до родичів та друзів, а також дарують близьким подарунки у червоній обгортці.

Нагадаємо, 31 грудня минулого року в Китаї зустрічали новий рік за григоріанським календарем. Жителі Гонконгу зустріли Новий 2018 рік на знаменитій гавані Вікторія, де запустили святкові салюти.