Євробачення-2018: названі імена переможців другого півфіналу Нацвідбору

23:52, 17 лютого 2018
Суспільство
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Фінал Національного відбору на Євробачення-2018 відбудеться 24 лютого / фото з відкритих джерел

У суботу, 17 лютого, завершилося голосування за учасників другого півфіналу Національного відбору на Євробачення-2018. У фінал вийшли Melovin, Tayanna Kadnay.

Оцінку "7" отримала група KADNAY. 8 балів отримав Melovin. Найвищу оцінку - 9 балів - від членів журі отримала Tayanna.

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За результатами глядацького голосування, трійка кращих учасників другого півфіналу виглядає наступним чином: 7 балів - Tayanna, 8 балів - Kadnay, а найвищу оцінку - 9 балів - Melovin.

Таким чином, у фіналі за право представляти Україну на конкурсі "Євробачення-2018" змагатимуться The Erised, Laud, Vilna, Melovin, Tayanna, Kadnay.

Нагадаємо, що фінал Національного відбору на Євробачення-2018 відбудеться 24 лютого.

Як повідомляв УНІАН, екс-учасниця Євробачення висловилася про українських конкурсантів.

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Теги: #Євробачення в Україні#Євробачення-2018#нацвідбір на Євробачення-2018