Євробачення-2018: названі імена переможців другого півфіналу Нацвідбору

Melovin, Tayanna та Kadnay отримали можливість боротися у фіналі Національного відбору за право представляти Україну на Євробаченні-2018.

У суботу, 17 лютого, завершилося голосування за учасників другого півфіналу Національного відбору на Євробачення-2018. У фінал вийшли Melovin, Tayanna Kadnay. Оцінку "7" отримала група KADNAY. 8 балів отримав Melovin. Найвищу оцінку - 9 балів - від членів журі отримала Tayanna. Читайте такожЄвробачення-2018: одного з учасників Нацвідбору запідозрили у плагіаті (відео) За результатами глядацького голосування, трійка кращих учасників другого півфіналу виглядає наступним чином: 7 балів - Tayanna, 8 балів - Kadnay, а найвищу оцінку - 9 балів - Melovin. Таким чином, у фіналі за право представляти Україну на конкурсі "Євробачення-2018" змагатимуться The Erised, Laud, Vilna, Melovin, Tayanna, Kadnay. Нагадаємо, що фінал Національного відбору на Євробачення-2018 відбудеться 24 лютого. Як повідомляв УНІАН, екс-учасниця Євробачення висловилася про українських конкурсантів.

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