У центрі Києва вшанували пам’ять Героїв Небесної Сотні (фото, відео)

На заході були присутні понад 100 людей. Вони заспівали гімн України та вигукували гасла «Слава Україні!» й «Герої не вмирають».

У Києві на Алеї Героїв Небесної Сотні відбувся молебень пам’яті загиблих учасників Революції Гідності.

Про це повідомляє Громадське.

«Ми маємо обов’язок перед усіма героями продовжувати боротьбу за незалежну і вільну Україну, за яку вони загинули і яку хотіли бачити», — сказав син героя Небесної Сотні Володимир Бондарчук.

На заході були присутні понад 100 людей. Вони заспівали гімн України та вигукували гасла «Слава Україні!» й «Герої не вмирають».

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Нагадаємо, 18 лютого 2014 року в Україні розпочався найтрагічніший етап Революції Гідності. У період 18-20 лютого 2014 року в центрі столиці загинули більше ста осіб, кілька десятків зникли безвісти, більше тисячі дістали поранень.

Усі злочини, скоєні під час Революції Гідності, умовно об'єднані в одну велику «Справу Майдану», яка нараховує 89 кримінальних проваджень. У них, зокрема, розслідують вбивство 91 людини (78 мітингувальників та 13 силовиків).