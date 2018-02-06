"Торнадівці" жорстоко побили вандала, який розбив Меморіал небесної сотні в Києві (фото)

Меморіал Небесної Сотні для "Торнадо" є "честю і пам'яттю про кожного сина, який поклав свою голову за Україну".

У Києві жорстоко, до крові побили жителя окупованого Севастополя Юрія Чеканова, який розбив плити на алеї Героїв Небесної сотні в центрі столиці.

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Про це повідомив командир батальйону "Торнадо" Руслан Абальмаз на своїй сторінці в Facebook.

"Сьогодні, 5 лютого, о 12 годині дня отримав свободу сепаратист, який 4 місяці тому розбив Меморіал Небесної Сотні, розташований на алеї Героїв Небесної Сотні", – заявив він.

Абальмаз зазначив, що Меморіал Небесної Сотні для "Торнадо" є "честю і пам'яттю про кожного сина, який поклав свою голову за Україну".

"Ми бійці "Торнадо" хочемо сказати, що поки б'ються наші серця, кожен, хто підніме руку на символи нашої Свободи, втратить її та буде покараний", - йдеться в повідомленні.

"Знайте всі, де б не було "Торнадо", ми продовжуємо служити справедливості й народу України! Наші слова не розходяться зі справами", - додав Абальмаз і опублікував відповідні фото.

Як повідомляв раніше УНІАН, мешканця Севастополя, громадянина України Юрія Чеканова, який розбив пам’ятну плиту з іменами Героїв Небесної сотні в однойменному сквері в центрі Києва, вироком Печерського суду Києва засудили до 4 місяців арешту.