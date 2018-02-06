"Торнадівці" жорстоко побили вандала, який розбив Меморіал небесної сотні в Києві (фото)

00:14, 06 лютого 2018
Інциденти
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Восени Чеканов розбив Меморіал Небесної сотні / фото Facebook: Руслан Абальмаз

У Києві жорстоко, до крові побили жителя окупованого Севастополя Юрія Чеканова, який розбив плити на алеї Героїв Небесної сотні в центрі столиці.

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Про це повідомив командир батальйону "Торнадо" Руслан Абальмаз на своїй сторінці в Facebook.

"Сьогодні, 5 лютого, о 12 годині дня отримав свободу сепаратист, який 4 місяці тому розбив Меморіал Небесної Сотні, розташований на алеї Героїв Небесної Сотні", – заявив він.

Абальмаз зазначив, що Меморіал Небесної Сотні для "Торнадо" є "честю і пам'яттю про кожного сина, який поклав свою голову за Україну".

Чеканова засудили до 4 місяців арешту / фото Facebook: Руслан Абальмаз

"Ми бійці "Торнадо" хочемо сказати, що поки б'ються наші серця, кожен, хто підніме руку на символи нашої Свободи, втратить її та буде покараний", - йдеться в повідомленні.

"Знайте всі, де б не було "Торнадо", ми продовжуємо служити справедливості й народу України! Наші слова не розходяться зі справами", - додав Абальмаз і опублікував відповідні фото.

Як повідомляв раніше УНІАН, мешканця Севастополя, громадянина України Юрія Чеканова, який розбив пам’ятну плиту з іменами Героїв Небесної сотні в однойменному сквері в центрі Києва, вироком Печерського суду Києва засудили до 4 місяців арешту.

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Теги: #меморіал Небесній Сотні#вандал розбив пам'ятник