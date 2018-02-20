4 роки після Революції гідності: думки українців (відео)

20 лютого в Україні, згідно з указом президента "Про вшанування подвигу учасників Революції гідності й увічнення пам’яті Героїв Небесної сотні", відзначається День Героїв Небесної сотні.

І можновладці, і пересічні українці визнають, що Майдан став переломним моментом у історії України. Однак, як свідчать останні опитування, через 4 роки після Революції гідності більшість українців вважає, що вона наразі не досягла поставлених цілей.

Читайте такожРічниця розстрілу Майдану: США вшанували пам'ять українських героїв і закликали Київ прискорити реформиОдні вважають, що зміни є, хоч і незначні, інші кажуть, що майже нічого не змінилося, а їхній рівень життя значно погіршився. Також є й ті, хто вважає, що Революція перемогла, а її цілі досягнуті.

Як повідомляв УНІАН, усі міжнародні партнери України, включно з ЄС, США, МВФ, інституційними інвесторами, неодноразово підкреслювали, що країна за останні кілька років досягла більшого прогресу в реформах, ніж за всю решту історії незалежності. Однак паралельно всі партнери відзначають і недостатній темп реформування.