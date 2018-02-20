Клімкін: На розгортання миротворчої місії на Донбасі знадобиться щонайменше 6-10 місяців

Глава МЗС України констатує, що реальну миротворчу місію розгорнути за 20-30 днів неможливо.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявляє, що після прийняття політичного рішення на розгортання миротворчої місії Організації Об'єднаних Націй на Донбасі знадобиться щонайменше 6-10 місяців.

Про це глава українського зовнішньополітичного відомства сказав в ефірі телеканалу ICTV.

"Якщо буде прийнято політичне рішення, то, як правило, в ООН на розгортання місії, і це досить масштабна місія, буде потрібно 6,9,10 місяців, як мінімум. Не виключено, навіть більше", - заявив Клімкін.

Читайте такожУ МЗС розповіли, коли Україна підрахує завдані Росією збитки за окупацію Криму"Але це ж не означає, що це буде відбуватиметься з якоїсь одної точки, з одного моменту. Це буде відбуватися стадійно. Важливо, щоб це відбувалося так, щоб Росія це не могла заморозити на якомусь етапі, і використати це для тиску на нас і на Захід", - додав він.

Глава МЗС підкреслив, що реальну місію розгорнути за 20-30 днів неможливо. "Це займе місяці", - наголосив він.

За його словами, у питанні розміщення місії має переважати логіка безпеки. "Я функціонально скажу: спочатку жорстка безпека, потім уся безпека, а потім тільки підготовка до наступних виборів і якийсь політичний компонент", - сказав Клімкін.

Дипломат зауважив, що ще рік тому серйозної розмови про миротворців на Донбасі не було.

"Я прекрасно розумію, що ми з Росією перебуваємо в різних світах щодо миротворців. Але тим не менше, хто взагалі розмовляв про кількість, про те, як це має бути зроблено", - додав глава МЗС.

Читайте такожУ МЗС назвали варіанти "розвитку подій" після подачі меморандуму проти РФ до трибуналу ООНВін заявив, що остання Мюнхенська конференція з питань безпеки засвідчила, що "ніхто не дозволить Росії грати за її правилами".

При цьому, за його словами, проблема щодо миротворців полягає у тому, чи буде "передаватися контроль над окупованими територіями міжнародному співтовариству".

"Поки Росія хоче зберегти свій протекторат там, легалізувати шляхом введення миротворців дуже в обмеженому стані і іти далі. Якщо так станеться, то нічого там не буде за визначенням", - додав Клімкін.

"Проблема в тому, що Росія має піти з Донбасу, а миротворці мають туди зайти. Тобто спочатку безпека, як вона є: припиняємо стріляти, і миротворці контролюють ситуацію, але над усією окупованою територією. Інакше вздовж лінії дотику - це російська пастка. Вони там розміщуються, і це замороження всього на перспективу. Потім реально розпочинається роззброєння і реальна безпека, в тому числі і з міжнародною поліцією. І тільки потім, коли ситуація повністю перезавантажується, і окупаційної влади як такої немає, починається реальна підготовка до виборів", - зазначив Клімкін.