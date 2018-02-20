На Інститутській у Києві "заплювали" Гройсмана і Парубія - журналістка (відео)

15:40, 20 лютого 2018
Суспільство
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Гройсман і Парубій покладали квіти у річницю розстрілів на Майдані / Скріншот

У центрі Києві "заплювали" прем'єр-міністра Володимира Гройсмана й спікера Ради Андрія Парубія, коли вони прийшли на вулицю Інститутську у річницю розстрілів Небесної сотні.

Читайте такожЖалобні заходи на честь загиблих майданівців у Києві (фоторепортаж, відео)Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє журналістка "24 каналу" Леся Виговська.

Як йдеться у сюжеті, люди зустріли політиків криками "Ганьба!". За словами Виговської, навіть сталася невеличка штовханина.

Відео дивіться із 14:43:

Як повідомлялося, на Алеї Героїв Небесної Сотні на знак поваги до загиблих з'явилися "Ангели Пам'яті". Білі паперові фігурки у пам'ять про загиблих на деревах вздовж вулиці розвішували і учасники тих подій, і небайдужі кияни.

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Новина в сюжеті: Річниця розстрілів на Майдані
Теги: #річниця розстрілів на Майдані#Парубій і Гройсман на Майдані