Річниця розстрілу Майдану: близько тисячі паперових ангелів розвісили у центрі Києва на честь загиблих героїв (відео)

Кияни розвішують паперові фігурки ангелів на деревах вздовж Алеї Героїв Небесної Сотні.

На Алеї Героїв Небесної Сотні на знак поваги до загиблих з'явилися "Ангели Пам'яті".

Білі паперові фігурки в пам'ять про загиблих на деревах вздовж вулиці розвішували і учасники тих подій, і небайдужі кияни.

Це захід, який відбувається щорічно, називають тихою акцією "Ангели пам'яті". Вони висять на деревах, які стали мовчазними свідками кривавого вбивства невинних і героїчних людей в центрі Києва. Розвісили вже понад 760 паперових ангелів. Люди приносять квіти та запалюють лампадки.