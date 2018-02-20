Річниця розстрілу Майдану: близько тисячі паперових ангелів розвісили у центрі Києва на честь загиблих героїв (відео)
14:56, 20 лютого 2018Суспільство
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Кияни розвішують паперові фігурки ангелів на деревах вздовж Алеї Героїв Небесної Сотні.
На Алеї Героїв Небесної Сотні на знак поваги до загиблих з'явилися "Ангели Пам'яті".
Білі паперові фігурки в пам'ять про загиблих на деревах вздовж вулиці розвішували і учасники тих подій, і небайдужі кияни.
Це захід, який відбувається щорічно, називають тихою акцією "Ангели пам'яті". Вони висять на деревах, які стали мовчазними свідками кривавого вбивства невинних і героїчних людей в центрі Києва. Розвісили вже понад 760 паперових ангелів. Люди приносять квіти та запалюють лампадки.
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