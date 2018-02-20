Відсторонена від посади ректора медуніверситету Амосова готує заяву до НАБУ

​​​​​​​За словами Амосової, зрив тестування був створений штучно, а університет не міг перераховувати Центру тестування при МОЗ кошти поза тендером.

Відсторонена ректорка Національного медичного університету імені Богомольця Катерина Амосова заявила, що втратила посаду "за відмову здійснити протиправні дії" на вимогу заступника МОЗ. Її адвокат Валентин Гвоздій також повідомив, що вони готують заяву до НАБУ.

Як передає Громадське, про це вона заявила на прес-конференції 20 лютого. "Я усвідомлюю серйозність моєї заяви. Мене відсторонили за відмову примусово з боку заступника міністра Олександра Лінчевського здійснити протиправні дії, а саме - без тендерів закупити для університету ліцензійне тестування", - заявила Амосова.

Читайте такожАмосову відсторонено від посади ректора Національного медуніверситету - МОЗЗа словами Амосової, зрив тестування був створений штучно, а університет не міг перераховувати "МОЗівській структурі" (Центру тестування при МОЗ - ред.) кошти поза тендером. "Я маю досвід боротьби проти МОЗівської системи ліцензійного тестування, яка діє для медичних ВНЗ України вже протягом багатьох років", - стверджує вона.

"Ми не могли в законний спосіб замовити послуги Центру, адже кошторис університету на той момент ще не було затверджено, а цінова пропозиція складала майже 1,4 мільйона гривень. Закупівлі на таку суму згідно з чинним законодавством, мають проходити обов’язкову процедуру тендеру за участю кількох учасників", - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, 20 лютого заступник міністра охорони здоров’я України Олександр Лінчевський повідомив, що Амосову відсторонено від посади. Він пояснив, що рішення прийнято у зв’язку з тим, що ректор навчального закладу не змогла забезпечити складення іспиту студентами, які навчаються на стоматологів. Відсторонено також директора Центру тестування Ірину Булах

На запитання журналістів, чи не пов’язано відсторонення Амосової зі справою щодо самогубства студентки, Лінчевський наголосив: «Амосова та Булах відсторонені через зрив ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок» у Національному медуніверситеті. Це є причиною відсторонення».

Раніше у Києві було відкрито кримінальне провадження за фактом доведення до самогубства 19-річної студентки із Туркменістану Мукаддас Насирлаєвої , яка навчалась у НМУ. За даними ЗМІ, до суїциду дівчину могли підштовхнути труднощі під час навчання та непорозуміння з керівництвом вишу. На час розслідування провадження керівництво вишу відсторонило від виконання обов’язків заступника декана по роботі з іноземними студентами Тетяну Тімохіну.