Самогубство на мосту Патона: адвокат загиблої студентки звинуватив Університет Богомольця в брехні

Адвокат також зазначив, що в мережі з’явилися фотографії документів Мукаддас, хоча два паспорти і студентський квиток був у дівчини із собою.

За словами адвоката родини Насирлаєвих Рошанбека Розметова, деканат по роботі з іноземними студентами Національного медичного університету ім. Богомольця вчасно не подав документи Мукаддас у міграційну службу для отримання тимчасової посвідки на проживання.

Крім цього, він зазначив, що університет поширює неправдиву інформацію, оскільки дівчина до дня зникнення відвідувала пари, була старостою у групі і фіксувала відсутність інших студентів на заняттях, передає радіо Свобода.

Рошанбек Розметов також зазначив, що в мережі з’явилися фотографії документів Мукаддас, хоча два паспорти і студентський квиток був у дівчини із собою. Адвокат наразі намагається з’ясувати, хто і коли опублікував ці файли.

З приводу того, що тіло дівчини досі не знайшли, Розметов зазначає, що вона не могла вижити. «Є певні фізичні можливості організму людини. Якщо хтось має сумніви в тому, що з нею сталася трагедія, можна провести експеримент і зістрибнути з мосту в Дніпро і вижити», – каже Розметов.

За його словами, батьки дівчини вже кілька днів у Києві. Адвокат сподівається, що досудове розслідування проведуть об’єктивно і поставлять належну оцінку діям посадових осіб деканату навчального закладу.

У Національному медичному університеті ім. Богомольця заявили, що не знають, що сталося зі студенткою університету Мукаддас Насирлаєвою, але готові сприяти правоохоронцям у розслідуванні зникнення студентки. Також керівництво університету зазначило, що на час розслідування Тетяну Тімохіну відсторонили від виконання обов’язків заступника декана на час розслідування щодо зникнення Мукаддас Насирлаєвої.

У навчальному закладі також зазначили, що Мукаддас була відрахована через порушення міграційного законодавства – термін дії її візи закінчився 17 грудня 2017 року, до цього часу Насирлаєва не оформила посвідку і не виїхала до Туркменистану, щоб отримати нову візу.

Іноземні студенти в Україні мають оформити навчальну візу, яка видається на весь період навчання. Оформлення цих документів триває до трьох місяців і здійснюється на основі наказу про зарахування. Чому питання оформлення документів Мукаддас зайняло так багато часу – наразі невідомо.

За тиждень до зникнення Мукаддас посольство Туркменистану попросило її принести завізовану деканом факультету заяву про сприяння у вирішенні питання з дозволом на проживання в Україні. Сестра Мукаддас розповіла, що заступник декана по роботі з іноземними студентами Тетяна Тимохіна не прочитала заяву дівчини і повідомила, що підписувати її не буде. Саме проблеми з документами, на думку друзів дівчини, стали причиною для її самогубства.

Прокуратура Києва розпочала процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом доведення Насирлаєвої до самогубства. Наразі розслідування триває .

За даними прокуратури, 30 січня студентка вийшла з навчального закладу, де навчалась, але додому не повернулась. Під час розслідування встановлено, що дівчина 30 січня 2018 року покінчила життя самогубством, стрибнувши в воду з моста Патона в Києві.

Нагадаємо, у Києві шукають тіло зниклої студентки, громадянки Туркменистану Мукаддас Насирлаєвої. 30 січня вона вийшла з дому та не повернулася. А 19 лютого прокуратура міста Києва заявила, що розпочала процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом доведення 19-річної дівчини до самогубства. Мукаддас зістрибнула у Дніпро з мосту Патона. Вона навчалася на першому курсі стоматологічного факультету університету Богомольця. 30 січня 2018 року дівчина не повернулася додому після навчання і через кілька днів друзі почали її шукати.