У ЗСУ розповіли про виявлення проблем з харчуванням в одній з військових частин

Комісія вищого органу військового управління виявила низку недоліків у системі харчування однієї з військових частин.

У прес-службі оперативного командування «Південь» Збройних Сил України повідомили про усунення недоліків організації харчування військовослужбовців за результатами роботи комісії вищого органу військового управління.

Як йдеться в повідомленні ОК «Південь» у Facebook, за фактом виявлення недоліків у системі харчування призначено службові розслідування.

«Інформацію щодо виявлення в одній з військових частин оперативного командування “Південь” фактів неналежної організації харчування військовослужбовців, порушення правил зберігання продуктів харчування та їх якості перевірила комісія вищого органу військового управління. У ході роботи комісії виявлено ряд недоліків, переважна кількість яких усунута на місці. За результатами роботи комісії складено відповідний акт, організовано усунення недоліків та призначено службові розслідування. Комплексний підхід до вирішення проблемних питань дав позитивний результат», – повідомили у ЗСУ.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ час від часу з’являлися повідомлення про неякісне харчування українських військових у різних частинах.

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На тлі цієї інформації представники влади заявляють про наміри вирішити системну проблему.

Зокрема, радник президента та міністра оборони Юрій Бірюков наприкінці 2017 року повідомляв про плани перевести 89 військових частин у 2018 році на нову систему харчування.

Міністерство оборони почало проводити роботу зі внесення змін до договорів з постачальниками продуктів харчування.

За інформацією Адміністрації президента, з 2017 року кількість раціонів у солдатському сухому пайку становить 7 видів, а на нову систему харчування було переведено 10 тис. військових.