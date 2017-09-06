Скандал із відходами у консервах для армії: Міноборони притягнуло до відповідальності 16 чиновників

У Міністерстві оборони України за неякісні харчі для армії до дисциплінарної відповідальності притягнули 16 військових посадових осіб. Як сказано у повідомленні українського оборонного відомства, Військовою службою правопорядку у ЗСУ з 30 червня по 3 липня 2017 року було проведено службове розслідування, яке з’ясовувало причини та умови неналежної організації і проведення лабораторних досліджень харчових продуктів, котрі постачали до військових частин, та встановлення ступеня вини посадових осіб.

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У Міноборони повідомили, що у Центрі безпечності харчових продуктів та ветеринарії було проведено лабораторні дослідження консервів м’ясних поточного забезпечення чотирьох виробників.

За результатами досліджень встановлено, що м’ясні консерви виробників ТОВ «Адамант 2000», «Візит» не відповідають вимогам ДСТУ. Зокрема, в ході службового розслідування незалежною лабораторією Науково-дослідного центру випробувань продукції зразок продукції виробника ТОВ «Адамант 2000» не відповідає за органолептичним показником (зовнішній вигляд) вимогам ДСТУ (у наявності судинні пучки і груба сполучна тканина).

"В ході проведеного службового розслідування було встановлено факти неналежної організації і проведення лабораторних досліджень харчових продуктів, поставлених до військових частин, посадовими особами Центру безпечності харчових продуктів та ветеринарії, а також неналежного виконання обов’язків посадовими особами Збройних Сил України щодо організації та здійснення контролю за якістю та безпекою харчових продуктів шляхом ознайомлення із супровідними документами, що засвідчують їх якість та безпечність", - стверджується у повідомленні.

"За неналежне виконання службових обов’язків, владою міністра оборони України до дисциплінарної відповідальності було притягнуто 16 винних посадових осіб — від командира підрозділу до начальників управлінь і служб", - наголошується у заяві.

"На винних посадових осіб було накладено дисциплінарні стягнення від "попередження про неповну службову відповідність" до розглядання на засіданні атестаційної комісії щодо подальшого проходження військової служби", - додали у відомстві.

Як повідомляв УНІАН, департамент держзакупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України виставив постачальникам харчування для армії штрафні санкції на загальну суму понад 2,8 млн грн.