В окупованому Криму тривають репресії проти кримських татар - Amnesty International

Правозахисники заявляють, що в Криму свавільно заборонено Меджліс кримськотатарського народу, а російські силовики намагаються залякати критиків окупації півострову.

У тимчасово окупованому Росією Криму триває наступ на свободу слова, об’єднань та мирних зібрань, а також репресії проти кримських татар.

Про це йдеться у річній доповіді Amnesty International про стан прав людини в Україні та світі, презентованій сьогодні у Києві та Харкові.

«У Криму продовжився наступ на права на свободу слова, об’єднань та мирних зібрань. Як і раніше, «влада» цькувала переважно етнічних кримських татар. Триває свавільна заборона Меджлісу кримськотатарського народу, самоврядного представницького органу кримських татар», - йдеться у звіті.

Російські силові структури, намагаючись залякати критиків окупації півострова, влаштовували рейди на десятки домів кримських татар начебто в пошуках незаконної зброї, наркотиків та “екстремістської” літератури.

Читайте такожКримськотатарського активіста засудили на 10 діб арешту за відвідання забороненого в РФ сайту«Ті деякі адвокати, які не відмовляються захищати в кримських судах інтереси незгодних, зазнавали переслідувань з боку російської влади», - додають правозахисники.

У звіті вказується, що 26 січня 2017 року був затриманий адвокат Еміль Курбедінов – суд окупантів у Сімферополі засудив його до 10 днів адміністративного арешту. Його звинуватили в порушенні російського антиекстремістського законодавства через пост у соціальній мережі, опублікований ще до окупації Криму. В ньому він поділився відео з акцією протестом ісламської організації "Хізб ут-Тахрір", яка заборонена в Росії, проте не в Україні.

Крім того, 8 серпня 2017 року поліція у Сімферополі застосувала надмірну силу та заарештувала Сервера Караметова за те, що він на знак протесту проти репресій щодо кримських татар тримав плакат під "верховним судом Криму". Він був засуджений до 10 днів в’язниці.

22 вересня 2017 року український журналіст Микола Семена отримав обвинувальний вирок за “створення загрози територіальній цілісності Російської Федерації” у своїх публікаціях: 2,5 роки умовного ув’язнення та заборона займатися “громадською діяльністю” протягом 3 років.

Кримськотатарські лідери Ахтем Чийгоз та Ільмі Умеров у вересні отримали тюремні терміни за свій мирний активізм. 25 жовтня їх обох літаком доставили до Туреччини та звільнили без жодного офіційного пояснення. Чийгоз провів під вартою 34 місяці, а Умерова силоміць тримали у психіатричному закладі з серпня-вересня 2016 року. Обоє були в’язнями совісті.