В окупованому Криму можуть спробувати створити фейковий Меджліс - Джемілєв

Уповноважений президента України у справах кримськотатарського народу, народний депутат Мустафа Джемілєв зазначає, що в анексованому Росією Криму можуть спробувати створити фейковий Меджліс кримськотатарського народу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час брифінгу про спрямування прокурору Міжнародного кримінального суду перших інформаційних повідомлень про порушення прав власності в окупованому Криму і примусове переміщення громадян України з півострова.

«У квітні було проміжне рішення Міжнародного суду, здебільшого, щодо расової дискримінації. Було визнано, що Російська Федерація зовсім незаконно заборонила Меджліс кримськотатарського народу, і рекомендовано найближчим часом відновити його діяльність», - сказав депутат.

Джемілєв наголосив, що Росія відреагувала «у традиційний спосіб: сказала, що це неправильно, що у них там все добре».

«Водночас, за наявною у нас інформацією, РФ почала розглядати способи, як начебто задовольнити і рішення Міжнародного суду, і, разом з тим, нічого не зробити», - зазначив парламентарій.

Так, щодо Меджлісу, наголосив Джемілєв, «вони думають, вони запитують Москву: «А чи не можна створити якусь організацію, яка називалася б «Меджліс кримськотатарського народу», і тим самим заявити про те, що вони виконали рішення Міжнародного суду».

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Як повідомляв УНІАН, Міжнародний суд ООН в Гаазі 19 квітня оголосив рішення, яким частково задовольнив запит України про застосування тимчасових заходів щодо Росії. Суд вказав, що РФ повинна утриматися від продовження обмеження щодо можливості кримських татар зберегти свої інститути, зокрема й Меджліс.

Разом з тим суд вирішив, що Україна не надала достатньої кількості доказів, які стали б суттєвою базою для застосування тимчасових заходів, що стосуються порушення Росією Конвенції про заборону фінансування тероризму.

Україна в рамках позову до Росії просила Міжнародний суд ООН ввести тимчасові заходи, спрямовані на недопущення продовження порушень прав людини з боку РФ на період розгляду судом справи по суті, з метою захисту цивільного населення у тимчасово окупованому Криму і на Донбасі.

У червні в доповіді про ситуацію з правами людини в Україні Управління Верховного комісара ООН з прав людини в період 16 лютого - 15 травня 2017 говорилося, що РФ у зв'язку з проміжним рішенням Міжнародного суду в Гаазі має утриматися від будь-яких дій, які обмежують можливості кримськотатарської громади зберегти свої представницькі установи, зокрема й Меджліс, а також забезпечити доступ до освіти українською мовою в окупованому Криму.

14 листопада Третій комітет Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй затвердив оновлений проект резолюції «Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим і місті Севастополі (Україна)».

У проекті, який базується на ухваленій у грудні 2016 року резолюції №71/205, вказується в тому числі, що Росія повинна «виконати всі свої зобов'язання відповідно до норм міжнародного права як держава, яка здійснює окупацію; повністю і негайно виконати постанову Міжнародного суду від 19 квітня 2017 року про тимчасові заходи у справі, що стосується застосування Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації (Україна проти Російської Федерації)».