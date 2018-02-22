Київрада перейменувала Московський міст у Північний

За це рішення проголосували 82 з 89 депутатів Київради.

Київрада перейменувала столичний Московський міст, який з'єднує Оболонь та житловий масив Троєщина.

Тепер міст називається Північний. Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 82 з 89 депутатів Київради.

Найменування змінено відповідно до проектної назви об’єкту.

Раніше говорили, що міст можуть перейменувати на честь Георгія Фукса, який його спроектував. Однак зупинилися на назві "північний" за аналогією до Південного мосту, який з'єднує береги Києва на півдні міста.

Як повідомляв УНІАН, 8 лютого Київрада перейменувала станцію столичного метро "Петрівка" на "Почайна".