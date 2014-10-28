Через бойові дії на Донеччині без світла залишаються 38 населених пунктів

У Донецькій області через бойові дії 38 населених пунктів залишаються без електропостачання.

Як повідомили УНІАН у прес-службі компанії ДТЕК, 27 жовтня у відновлювальних роботах брали участь 800 енергетиків у складі 235 бригад, використовуючи 223 одиниці техніки.

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Вони відновили електропостачання селищ Димитрове у Красноармійському районі і Володарське у Володарському районі; села Рясне у складі Горлівки; житлових будинків, котельні, лікарні в центральній частині міста Макіївка та мікрорайону Текстильник у Кіровському районі Донецька.

Частково знеструмленими залишаються Мар'їнка, Авдіївка, Донецьк і Горлівка, а також велика кількість сіл і селищ регіону.

27 жовтня бригади Шахтарського, Мар'їнського, Авдіївського, Ясинуватського, Дебальцевського, РЕМ «Донецькобленерго» (ДТЕК) не мали можливості вести відновлювальні роботи через бойових дій, сказано в повідомленні.