В Луганську через бойові дій повністю зруйновано понад тисячу будинків

У Луганську станом на середу, 15 жовтня, департамент з питань праці та соціального захисту населення Луганської міської ради на базі центру адміністративних послуг (вул. Коцюбинського, 14) зареєстрував більш як 5,4 тис. заяв від мешканців про руйнування будинків через бойові дії.

Як йдеться в повідомленні прес-служби Луганської міськради, станом на 15 жовтня зафіксовано більш як 5,4 тис. звернень громадян щодо руйнування житлових будинків, з них: повністю зруйнованих 1125; частково зруйнованих – 1470.

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З питань отримання соціальної допомоги у вигляді одягу звернулося більш як 900 осіб, з питань розселення у гуртожиток при повному руйнуванні житла – 155 сімей (400 осіб).

Заяви від мешканців, чиє житло постраждало, департамент приймає щодня.