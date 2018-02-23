У Чернівцях АТОшника висадили з маршрутки - військові "провчили" водіїв (відео)

21:15, 23 лютого 2018
Суспільство
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Ветерани АТО, які втомилися воювати з водіями, пішли шукати захисту в мерію, а потім покликали всіх військових разом кататися у маршрутках.

Читайте такожУ Києві на заправці четверо чоловіків відгамселили АТОшника й втекли (відео)"Показую посвідчення водієві маршрутки, а він одразу агресивно каже: "Я вас не повезу". Й він за плече красиво випровадив на вулицю", - розповів про те, що відбулося, ветеран АТО Микола Віконський.

Чоловік викликав правоохоронців, але водій маршрутки нагрубіянив навіть інспекторам. Крім того, відмовився від пояснень.

Як повідомляв УНІАН, у столиці водій маршрутки № 716 вигнав сина загиблого в АТО бійця.

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Теги: #АТОшник у маршрутці#АТОшники та водії