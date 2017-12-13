У Києві водій маршрутки вигнав сина загиблого бійця АТО (фото)

У столиці водій маршрутки № 716 вигнав сина загиблого в АТО бійця. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила мати хлопця Тетяна Циганок, якому відмовили у проїзді.

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"Вчора 12.12.17 водій маршруту 716 (ст.метро Нивки-Вишневе) вигнав мого сина з маршрутки, коли той показав посвідчення сім'ї загиблого в АТО, сказавши що вже є пільговики і скільки можна вас возити", - йдеться у її повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, в Івано-Франківську учасники АТО провели "виховну бесіду" з водієм маршрутки, який відмовив в безоплатному проїзді матері загиблого учасника АТО та нагрубив їй.