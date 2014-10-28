Екологічна катастрофа в Криму: Сіль із озера Чокрак може накрити Керченський півострів

Як пише Контекст Крым, про це на виїзному засіданні Ради міністрів Республіки Крим у Ялті повідомив окупаційний "міністр" екології та природних ресурсів РК Геннадій Нараєв.

За його словами, унікальні лікувальні грязі «оголилися і почалися процеси деградації родовища».

«Почався процес видування солей. Вітер рознесе їх на десятки кілометрів, що матиме вкрай негативні наслідки для навколишнього середовища і тваринного світу», - зазначив Нараїв.

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Нараїв вважає, що питання про стан озера Чокрак необхідно розглянути на засіданні комісії з надзвичайних ситуацій і прийняти необхідні заходи.

Довідка. Чокрак - озеро з лікувальними грязями, розташоване в 16 км від Керчі. Ропа і грязь озера корисні для лікування захворювань, пов'язаних з опорно-руховою системою, гінекологією, урологією, нервовою системою.