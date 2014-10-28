Екологічна катастрофа в Криму: Сіль із озера Чокрак може накрити Керченський півострів
Після літньої посухи озеро Чокрак, розташоване на Керченському півострові, повністю пересохло.
Як пише Контекст Крым, про це на виїзному засіданні Ради міністрів Республіки Крим у Ялті повідомив окупаційний "міністр" екології та природних ресурсів РК Геннадій Нараєв.
За його словами, унікальні лікувальні грязі «оголилися і почалися процеси деградації родовища».
«Почався процес видування солей. Вітер рознесе їх на десятки кілометрів, що матиме вкрай негативні наслідки для навколишнього середовища і тваринного світу», - зазначив Нараїв.
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Нараїв вважає, що питання про стан озера Чокрак необхідно розглянути на засіданні комісії з надзвичайних ситуацій і прийняти необхідні заходи.
Довідка. Чокрак - озеро з лікувальними грязями, розташоване в 16 км від Керчі. Ропа і грязь озера корисні для лікування захворювань, пов'язаних з опорно-руховою системою, гінекологією, урологією, нервовою системою.