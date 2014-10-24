У Сімферополі кримського татарина звинуватили в екстремізмі "за результатами опитування"

Про це повідомляє Кримська польова місія з прав людини.

«Суддя послався на пред'явлені представником обвинувачення результати опитування 60 чоловік, які стверджують, що він екстреміст, - пише КПМ. - Окрім цього, була пред'явлена довідка Центру протидії екстремізму Республіки Крим, що Таїр Смедляєв є членом «Правого сектора».

Читайте такожУ жителів окупованого Криму, які відмовилися від російського громадянства, відберуть дачі

Адвокат заарештованого Еміль Курбедінов вважає це рішення абсолютно необгрунтованим. «Це ніяк не співвідноситься з пред'явленим обвинуваченням. У даному рішенні можливе політичне підгрунтя», – вважає адвокат.

Як повідомляв УНІАН, 22 жовтня в Старому Криму співробітники поліції затримали Таїра Смедляєва, брата голови Центральної виборчої комісії Курултаю кримськотатарського активіста Заїра Смедляєва.