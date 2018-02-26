Польський уряд нарахував понад 2 мільйони українських іммігрантів

Наголошується, що Польща не має проблем з нелегальним напливом українських іммігрантів та додала, що українці позитивно вплинули на ринок праці.

Міністр з питань гуманітарної допомоги і біженців у Польщі Беата Кемпа заявила, що у країні перебувають вже понад 2 мільйони українських іммігрантів.

Про це вона сказала в інтерв'ю Super Express, пише Європейська правда.

"За нашими оцінками, українців у Польщі вже може бути більше 2 мільйонів. Звичайно, багато хто з них тут у зв'язку з конфліктом в Україні.

Це також аргумент, який ми подамо до Європейської комісії в цьому бою, в якому ми відповімо, чому ми не приймали біженців під час попереднього розподілу (програми ЄС із переселення мігрантів. – Ред.)", - заявила Кемпа.

Міністр наголосила, що Польща не має проблем з нелегальним напливом українських іммігрантів та додала, що українці позитивно вплинули на ринок праці.

Читайте такожЗ наступного року Польща зрівняє зарплати українських заробітчан і поляків"Вони працюють відповідально. Безробіття знизилося до рекордного рівня", - пояснила вона.

Але, зауважує Кемпа, українці повинні взяти до уваги, що Польща не погодиться на "неправильні коди пам’яті".

"Візьмімо випадки у п’яти східних провінцях Другої Речі Посполитої і різню, яка там відбувалась. Я не можу собі уявити, що польська держава прийме славу цих злочинців! Це був геноцид", - сказала міністр.

У січні посол України в Польщі Андрій Дещиця заявив, що в Польщі перебуває понад мільйон українських іммігрантів.

За словами польського прем’єра Матеуша Моравецького, у Польщі перебувають 1,5 млн українців, 5% з яких є вихідцями з окупованого Донбасу.

Раніше польські ЗМІ назвали українських заробітчан одним з головних рушіїв економіки.