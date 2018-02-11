ЗМІ Польщі назвали українців одним з головних рушіїв економіки

У Польщі вважають, що хвиля міграції зі сходу, крім зменшення дефіциту робочої сили, також позитивно впливає на стан системи соцзабезпечення завдяки внескам, що виплачують іммігранти.

Польське видання Dziennik Gazeta Prawna вважає українських заробітчан у Польщі одним із головних рушіїв економіки країни.

Про це повідомляє Европейская правда.

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"Видання склало рейтинг 50-ти найбільш впливових людей у польській економіці. Другу сходинку у ньому, після прем'єра Матеуша Моравецького, посіли українські заробітчани", - йдеться у повідомленні.

"Колективний герой польської економіки, і, щонайменше, важливий і ясний момент на нашому ринку праці. Ми стали помічати українців після російської агресії в Криму і конфлікту на Донбасі не тільки в нашому сільському господарстві та садоводстві, але і в багатьох інших галузях", - пише видання.

Газета наводить дані міністерства праці, згідно з якими в 2017 році польські підприємці заявили про намір надати роботу майже 1,7 мільйона українців. Кількість таких заяв зросла більш ніж на третину, а міграційна хвиля зі сходу з 2014 року зросла на 350%.

"Хвиля міграції зі сходу, крім зменшення дефіциту робочої сили, також позитивно впливає на стан системи соціального забезпечення завдяки внескам, що виплачують іммігранти. 308 тисяч українців наприкінці вересня 2017 року були застраховані в Управлінні соціального страхування, їхня кількість протягом року збільшилася приблизно на 130 тисяч", - відзначає газета.

Водночас газета висловлює побоювання, що багатші країни Західної Європи можуть з часом "перетягнути" українських мігрантів.

"Ми не можемо розраховувати на те, що нові співробітники залишаться з нами назавжди. Держава все ще не має міграційної політики і не має уявлення про те, як дозволити українцям, білорусам та іншим закріпитися в Польщі. Коли багатші країни Західної Європи відкриються для них, магніт вищих зарплат може притягнути їх за Одер", - пише видання.

Третє місце у рейтингу видання віддало президенту Анджею Дуді, четверту – президенту Франції Еммануелю макрону, п'яте – міністру юстиції Збігнєву Зьобру.

Раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що українці, які працюють у Польщі, рятують економіку сусідньої країни.