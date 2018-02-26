Україна готова обміняти російського військового Агєєва – адвокат

Росія не погоджується з обміном Агєєва на Сенцова, Кольченка, Сущенка або Клиха.

Україна готова обміняти російського військового Віктора Агєєва, але російська сторона ще не визначилася, на кого з українських бранців здійснити обмін.

Про це в коментарі УНІАН заявив адвокат росіянина Віктор Чевгуз.

"Ми готові до обміну. Я оскаржив вирок в апеляційній інстанції, дотримався процедури. Але ж там росіяни щось не можуть визначитися. Наші хочуть його поміняти на українців, які сидять у російських тюрмах. Тривають перемовини. Затримка нині за росіянами. Коли домовляться, то відразу буде указ президента, й Агєєва передадуть туди (в Росію - УНІАН). Агєєв є у списку, і можна обміняти хоч сьогодні", - сказав адвокат.

За словами Чевгуза, російська сторона наразі не погоджується на такий обмін, оскільки ті українці, які назаконно засуджені та утримуються у російських тюрмах, "не мають відношення до Донбасу".

Як зауважив адвокат, РФ не готова до обміну Агєєва на Олега Сенцова, Олександра Кольченка, Романа Сущенка або Станіслава Клиха, аргументуючи це тим, що ці люди "не мають відношення до Донбасу".

Читайте такожПолоненого російського військового Агеєва засудили до 10 років тюрмиЯк повідомляв УНІАН, російського контрактника Агєєва, 1995 року народження, українські військові затримали у складі ДРГ бойовиків, знешкодженої 24 червня 2017 року поблизу с. Жолобок Луганської області.

У Міноборони РФ заявили, що захоплений у полон Агєєв ще у 2016 році «звільнився в запас». Мати Агєєва, його друзі і колишні товариші по службі підтвердили журналістам, що після строкової служби він залишився служити в армії за контрактом, який підписав у березні 2017 року.

31 липня 2017 року уповноважений президента України з мирного врегулювання ситуації на Донбасі, перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко повідомила, що бойовики включили до своїх вимог звільнення Агєєва.

25 січня цього року Новоайдарський райсуд Луганської області засудив Агєєва до 10 років позбавлення волі.

За словами Чевгуза, Агєєву інкримінували участь у терористичній організації, а також незаконне зберігання вогнепальної зброї та боєприпасів. Звинувачення просило засудити Агєєва до 12 років позбавлення волі з конфіскацією належного йому майна.