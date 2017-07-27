Адвокат про затримання російського військового Агеєва на Донбасі: його взяли без зброї в туалеті

Адвокат затриманого в зоні АТО російського військовослужбовця Віктора Агєєва Віктор Чевгуз не згоден, що його підзахисний організував терористичну організацію. Про це він сказав в ефірі "Громадського радіо".

"Його звинувачують у тому, що він організував терористичну організацію. Це нісенітниця. Солдат тільки призвали. Якщо її й організували, то тільки офіцери. Він міг бути лише учасником", - стверджує адвокат.

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За словами Чевгуза, Агєєва затримали, коли він перебував у житловому будинку, його нібито взяли в туалеті.

"Агєєв вийшов з дому без зброї, пішов у туалет. Його взяли в туалеті. Потрібно з'ясувати багато питань. Чи була у нього зброя? Чи стріляв він?", - стверджує адвокат.

"У військовому квитку у нього записано, що він служив строкову службу, звільнений у запас. Інших записів немає", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, російського контрактника Агєєва, 1995 року народження, українські військові затримали у складі ДРГ бойовиків, знешкоджену 24 червня біля н. п. Жолобок у Луганській області.

28 червня в Міноборони РФ заявили, що захоплений у полон в Луганській області росіянин Агєєв в минулому році "звільнився в запас".

Мати Агєєва, його друзі і колишні товариші зі служби підтвердили журналістам, що після строкової служби він залишився служити в армії за контрактом, який підписав у березні 2017 року.