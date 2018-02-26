Збірка містить заборонені та неопубліковані за радянських часів тексти Тараса Шевченка.

У Житомирі презентують найповніший нецензурований «Кобзар».

Як повідомили УНІАН організатори заходу, 1 березня у Житомирі відбудеться презентація унікального найповнішого видання «Кобзаря».

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Представлення книги пройде за участі її упорядника, яким є відомий мовознавець, кандидат філологічних наук, активний громадський діяч, автор понад 50-ти підручників, навчальних посібників з української мови, укладач словників Микола Зубков.

Збірка містить заборонені та неопубліковані за радянських часів тексти Тараса Шевченка. Також вона є ювілейним виданням із нагоди 200-ліття з дня народження великого Кобзаря.

Як повідомляв УНІАН, у Житомирі презентували бота "Держслужбовець Тарас", який допоможе заповнити декларації.