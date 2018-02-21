У Житомирі презентували бота "Держслужбовець Тарас", який допоможе заповнити декларації

«Держслужбовець Тарас» працює за певним юридичним алгоритмом у формі заготовлених відповідей на найпоширеніші питання.

21 лютого у Житомирі презентували інноваційний інструмент для декларантів - чат-бот «Держслужбовець Тарас», який допомагає державним службовцям правильно заповнити е-декларацію. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської міської ради.

"В Україні нараховується понад 1 мільйон осіб, які щорічно повинні подавати електронні декларації. Серед них: державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування, депутати різних рівнів, працівники поліції, кандидати на державну службу, службу в органах місцевого самоврядування та багато інших категорій осіб, які підпадають під електронне декларування", - йдеться у повідомленні.

Під час заходу голова правління ГО «Антикорупційний штаб» Галина Янченко та автор юридичного алгоритму для чат-бота Антон Марчук продемонстрували, як працює чат-бот «Держслужбовець Тарас», розказали про найбільш типові помилки, які допускають декларанти під час заповнення декларацій.

Чат-бот носить рекомендаційний характер. Інструмент побудований на законодавчій базі, яка існує на сьогоднішній момент. Експерти кажуть, що чат-бот «Держслужбовець Тарас» працює за певним юридичним алгоритмом у формі заготовлених відповідей на найпоширеніші питання.

«Чат-бот «Держслужбовець Тарас» надасть покрокову інструкцію із заповнення е-декларації, надсилатиме нагадування про терміни подачі декларацій, шляхи отримання та уточнення інформації, необхідної для заповнення документа. Він допоможе державним службовцям вчасно та правильно заповнити декларації»,- сказала Янченко.

Як прозвучало на презентації, найтиповішими помилками у деклараціях є незазначення об’єктів нерухомості, де фактично проживає суб’єкт декларування; декларування предметів побуту, наприклад телевізорів чи холодильників, вартістю нижче встановленого порогу, тощо.