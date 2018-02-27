Ветеранські організації перекрили рух у центрі Києва (відео)

За словами депутата Київради Вадим Васильчука, таким чином ветерани різних силових структур домагаються перегляду пенсій.

Активісти ветеранських організацій перекрили рух транспорту в районі Бессарабської площі в центрі Києва.

Читайте такожСитуація біля ВР: до наметового містечка під’їхали дві "швидкі", біля Ради лежать десятки шинПро це у Facebook повідомив депутат Київради Вадим Васильчук. До своєї публікації він додав відео з місця подій.

"Хрещатик в районі Бесарабки перекрили ветеранські організації! Рух транспорту зупинено з бул. Шевченка і з сторони пл. Льва Толстого в напрямку Європейської!", - вказав він.

У коментарі до публікації Васильчук додав, що в акції беруть участь ветерани різних силових органів, які домагаються «перегляду пенсій».

Як повідомлялося, 27 лютого біля парламенту відбулися сутички між правоохоронцями та мітингувальниками. Спочатку поліцейські відтіснили учасників мітингу від паркану, встановленого біля Верховної Ради. Також правоохоронці відібрали у мітингувальників шини.

Повідомлялося також, що невідомий кинув у бік парламенту кілька "коктейлів Молотова", які розбилися поруч з розкладеними шинами.