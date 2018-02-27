Сутички біля Ради: у бік парламенту кинули кілька "коктейлів Молотова" (відео)

Запальні суміші полетіли з боку активістів "Руху нових сил" Саакашвілі.

Невідома особа кинула у бік парламенту кілька "коктейлів Молотова", які розбилися поруч з розкладеними шинами.

Їх оперативно загасили. Наразі невідомо, з якої групи протестувальників полетіли запальні суміші. Після цього виникли нетривалі сутички поліції з мітингувальниками. Наразі ситуація під Радою відносно спокійна, передає ТСН.

27 лютого біля парламенту сталися сутички між правоохоронцями та мітингувальниками. Спочатку поліцейські відтіснили учасників мітингу від огорожі, встановленої біля Верховної Ради. Також правоохоронці відібрали у мітингувальників шини.

Читайте також"Там крові багато. Їх били палками, випускали газ": нардеп заявив, що під Радою побили багато мітингувальників (відео)Декілька учасників акції кинули у бік правоохоронців димові шашки. Крім того, правоохоронці пішли в бік наметового містечка, встановленого біля ВР. Активісти вийшли з наметів й оборонялися палицями, також вони кидали у поліцейських пляшки.

Як повідомляв УНІАН, народний депутат від “Народного фронту” Антон Геращенко заявив, що внаслідок сутичок біля парламенту постраждали двоє поліцейських.