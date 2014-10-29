У військових РФ на Луганщині з'явилося близько 40 одиниць артилерії, включаючи реактивну
08:59, 29 жовтня 2014Суспільство
0 0
За попередніми даними, російські війська збираються проводити розвідку боєм.
Ілюстративна фотографія: російські військові / Фото Міноборони РФ
На Старогнатівському плацдармі відзначається активність військ cупротивника на флангах (н.п.Гранітне, Новотроїцьке).
Про це повідомив керівник Центру військово-політичних досліджень "Інформаційний опір" Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Facebook.
Читайте такожВійська РФ і бойовики розгорнули "зведену бригаду" під Донецьком - ІС
"За попередніми даними, йдеться про розвідку боєм", - йдеться у повідомленні.
У смузі н.п.Стаханов-Слов'яносербськ відзначається концентрація військ супротивника. Значна частина підрозділів - російські військовослужбовці, переодягнені у місцевих "ополченців". Зафіксовано близько 40 одиниць артилерії, включаючи реактивну (РСЗВ).
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter