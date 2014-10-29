У військових РФ на Луганщині з'явилося близько 40 одиниць артилерії, включаючи реактивну

На Старогнатівському плацдармі відзначається активність військ cупротивника на флангах (н.п.Гранітне, Новотроїцьке).

Про це повідомив керівник Центру військово-політичних досліджень "Інформаційний опір" Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Facebook.

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"За попередніми даними, йдеться про розвідку боєм", - йдеться у повідомленні.

У смузі н.п.Стаханов-Слов'яносербськ відзначається концентрація військ супротивника. Значна частина підрозділів - російські військовослужбовці, переодягнені у місцевих "ополченців". Зафіксовано близько 40 одиниць артилерії, включаючи реактивну (РСЗВ).